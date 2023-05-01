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Güncel
İHA 01.05.2023 10:39

Kültür ve Turizm Bakanlığından Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi’nde restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi’nde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi’nde restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Antalya Demre’de yer alan dünyanın önde gelen inanç merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi’nde 18 ay önce başlattığımız restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk” ifadeleri kullanıldı.

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