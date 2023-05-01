Kültür ve Turizm Bakanlığından Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi’nde restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan paylaşımda, “Antalya Demre’de yer alan dünyanın önde gelen inanç merkezlerinden Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi’nde 18 ay önce başlattığımız restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk” ifadeleri kullanıldı.