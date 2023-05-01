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Güncel
AA 01.05.2023 10:33

Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 24-30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araca el konuldu.

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Van Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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