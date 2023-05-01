Karaman’da 156 kentsel dönüşüm konutu hak sahiplerine teslim edildi

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz ve AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser’in konuşmaları ile başlayan tören, Vali Tuncay Akkoyun’un konuşması ile devam etti.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, projenin titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekerek, rezerv yapı alanı belirlenirken her türlü teknik analizlerin yapıldığının imar planı, parselasyon planı, bölge mimarisine uygun mimari proje, statik proje gibi çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünün ve kentsel dönüşümün özenle tamamlandığının altını çizdi.

Vali Akkoyun, `Ülkemizde meydana gelen geçmiş depremlerde ve son olarak asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde bir kez daha şahit olduk ki; Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen her bir yapı, deprem imtihanından alnının akıyla çıktı. Bugün devletimiz, vatandaşlarımızın sadece konut ihtiyacını karşılamıyor, yeni imkanları da insanlarımızın kullanımına sunuyor. Devletimiz, vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra; parkıyla, bahçesiyle ve çeşitli sosyal donatılarıyla adeta çok yönlü yaşam alanları inşa ediyor” ifadelerini kullandı.

"Bizim için en büyük kar, vatandaşlarımızın yürekten gelen duasıdır"

Vali Tuncay Akkoyun şöyle devam etti:

“Bizler, vatandaşlarımızı yaşam standartları yüksek huzurlu bir yuvaya kavuşturmanın ve her zaman olduğu gibi yüreklerinde bir sevinç olmanın gayreti içerisindeyiz. Bizim için en büyük kar; vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yürekten gelen duasıdır, yüzlerinizdeki tebessümdür. Bizim için en büyük sevinç; hanelerinizde mutluluk içerisinde sağlıkla, huzurla ve konforla yaşamlarınızı sürdürmenizdir. Bizler için esas olan eser ortaya koymak, ihya etmek ve iş üretmektir. Mevlana Hazretlerinin ifade ettiği gibi 'Kamil odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eserlerimizle, yaptıklarımızla ve ürettiklerimizle güzel ülkemizi ve aziz şehrimizi sanayiden tarıma, kültürden sağlığa, ulaşımdan eğitime her alanda kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' bu fikirler, bu düşünceler üzerine yükselecektir. Buna yürekten inanıyoruz.”

Vali Tuncay Akkoyun’un konuşmasının ardından Ermenek'te inşa edilen 156 konutun kura çekimi yapıldı.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun’un yanı sıra Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Sarıveliler Kaymakam Vekili Mehmet Bircan, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Daire Başkanı Osman Özbayrak, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı ve Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel ile daire müdürleri ve hak sahipleri katıldı.