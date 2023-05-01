Az Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.05.2023 10:14

Bayburt'ta ciritçiler atlarıyla gösteri yaptı

Bayburt'ta cirit sporcuları çamurlu zeminde atlarıyla gösteri yaptı.

Bayburt'ta ciritçiler atlarıyla gösteri yaptı

Kop ve Çoruh atlı spor kulübü sporcuları, Bayburt Valiliği Cirit Sahası'nda dostluk müsabakası için karşı karşıya geldi.

Gösteri amaçlı müsabakada çamurlu zeminde hünerlerini sergileyen sporcular, izleyicilerden alkış ve tezahürat aldı.

Kop Atlı Spor Kulübü Başkanı Erkan Tokay, kentte bulunan 8 atlı spor kulübünün, ata sporunu yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Sporcuların özveriyle mücadele ettiğini belirten Tokay, "Çoruh Atlı Spor Kulübü ile karşı karşıya geldik. Kazasız, belasız bir müsabaka oldu. Genellikle kış aylarında maçlarımızı yapıyoruz ama baharda atlarımızı zinde tutmak için dostluk müsabakaları düzenliyoruz. Zemin çamurlu, hava yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sporculardan Eren Akburak da güzel bir müsabaka yaptıklarını ifade ederek, hem maçlar hem de safarilerle atları zinde tuttuklarını aktardı.

Hafta sonunu cirit izleyerek değerlendirdiğini dile getiren Binali Karadeniz ise kentteki cirit sahasında izleyicilere büyük heyecan yaşatıldığını kaydetti.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Bolu'da tanker devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Van'da terör örgütlerine operasyon: 21 gözaltı
10:25
Özbekistan'daki referandumda oy kullanma oranı yüzde 84,54 oldu
10:34
Trafiği yavaşlatan çakarlı düğün konvoyuna para cezası
10:16
Brent petrolün varil fiyatı 79,66 dolar
10:12
Serik'te 2 gündür kayıp olan kadından iyi haber
10:16
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Dünyada 1 Mayıs
Dünyada 1 Mayıs
FOTO FOKUS
Bakan Soylu miting alanına motosikletle gitti
Bakan Soylu miting alanına motosikletle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ