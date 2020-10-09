Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta 830 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde 830 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirdi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ağrı'dan İzmir'e yolcu otobüsü ile sigara kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Polis noktasında otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada otobüsün gizli bölmelerine saklanmış 830 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu buldu.
Muavin M.K. (33) gözaltına alındı.
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