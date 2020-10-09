EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları internet ortamından da canlı yayın yapmaya devam ediyor. İşte, EBA TV canlı yayın linkleri…

EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise canlı yayın linkleri

TRT EBA TV İlkokul için tıklayınız

TRT EBA TV Ortaokul için tıklayınız

TRT EBA TV Lise için tıklayınız

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı, 21 Eylül'de sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve okul zili çalınmasıyla yapıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Bu kapsamda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öğrencilerin bir üst sınıfa hazırlanmaları için oluşturulan müfredat çerçevesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacak. Aynı zamanda okullar, kendi hazırladıkları içerik ve programlarla öğrencilerini uzaktan eğitim yoluyla destekleyebilecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerine yardımcı olmayı amaçlıyor.