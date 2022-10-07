Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta 176 sikke ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Yerköy ilçesi Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 176 sikke bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Yozgat
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