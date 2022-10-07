Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 1320 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1320 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik belirlenen 2 adrese baskın düzenledi.
Operasyonda, 1320 litre kaçak içki, 2 alkol damıtma sistemi, 9 alkol fermente sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kırklareli Sahte İçki
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