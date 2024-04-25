Yozgat zeka oyunları turnuvası

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvası Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.
Turnuvada 127 öğrenci 10 kategoride yarıştı. Turnuvanın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, turnuvayla öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi, problem çözme yeteneklerini artırmayı ve farklı düşünme becerileri kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Sağlam bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.
Kaymakam Muharrem Coşgun ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak dereceye giren öğrencilere ödül verdi.