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Güncel
AA 25.04.2024 10:28

Bilecik'teki seralarda yazlık domates ve salatalık ekimi başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda yaz mevsimi öncesinde domates ve salatalık fideleri toprakla buluşturuluyor.

Bilecik'teki seralarda yazlık domates ve salatalık ekimi başladı
[Fotograf: AA]

Bilecikli vatatndaşlar 4 bin dönüme yakın araziye kurulu seralarında kışları marul, yazları ise domates ve salatalık yetiştiriyor.

Bakım sürecinde fideler büyüdükçe dallar ipe sarılarak seyrekleştiriliyor. Salatalık, mayıs ayının ortalarında, domates ise hazirandan itibaren toplanıyor.

Sınıflandırılarak kasalara konulup kamyonlara yüklenen sebzeler, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki satış noktalarına gönderiliyor.

Yakacık köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, kış sezonunun iyi geçtiğini, üreticilerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Bilecik'teki seralarda yazlık domates ve salatalık ekimi başladı

Hazırlık aşamasının ardından domates ve salatalık ekimine başladıklarını belirten Yıldırım, "Yaz kış seradayız. Tarım işçilerine de istihdam sağlıyoruz. 1500-2 bin tarım işçimiz var. Sabah 06.30-07.00 gibi seraya gelinir, bağlama, dolama işleri yapılır. Akşama kadar seradayız" diye konuştu.

Yıldırım, ürünlerin çiçeklenmesinde bombus arılarından yararlandıklarını ifade etti.

Arılar sayesinde herhangi bir dölleyici kullanmadıklarını anlatan Yıldırım, "Arılar 1,5 ay kadar seralarda geziyor. Kullandığımız ilaçlar da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı. Komple doğal bizim ürünlerimiz" dedi.

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