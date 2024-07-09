Yozgat OSB'de altyapı yenileme çalışması başlatıldı

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, OSB'de atık su ve yağmur suyu kanalları, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmasına başlanıldığı belirtildi.

Yenileme çalışmalarıyla bölgenin sanayi potansiyelinin artırılması ve işletmeler için daha sağlam altyapı sunulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan iyileştirmelerle sanayi bölgesindeki yol, su ve çevre düzenlemeleri önemli ölçüde güçlendirilecek. Bu da yatırımcılar ve bölge halkı için önemli avantajlar sağlayacak. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi bu hizmetin gelmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."