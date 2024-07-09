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Güncel
İHA 09.07.2024 08:51

Iğdır Belediyesi'nde işten çıkarılan 204 personelden oturma eylemi

DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nden önce işe alınan 204 şirket personelinin iş akdini feshetmesinin ardından işçiler, bugün belediye önünde oturma eylemi başlattı.

Iğdır Belediyesi'nde işten çıkarılan 204 personelden oturma eylemi

31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen DEM Partili Mehmet Nuri Güneş, geçen cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm halkımızın bildiği üzere 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi belediyemize ihtiyaç fazlası personel alımı yapılmıştır. Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine bizim emeğe verdiğimiz değer kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince kurumumuzun borç durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 05/07/2024 tarihinden itibaren son verilmiştir" demişti.

İş akdine son verilen işçiler, bugün öğle saatlerinde aileleri ile birlikte Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanarak Iğdır Belediyesine yürüdüler. Ellerinde döviz ve pankartlarla belediyenin bahçesine girmek isteyen kalabalığa polis ve zabıta ekipleri engel oldu. İşçiler, işe geri dönene kadar her gün belediye önünde eylem yapacaklarını belirttiler.

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