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Güncel
AA 09.07.2024 07:18

Güney Afrika'da 4 asker karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında terk edilmiş bir maden ocağını korumak üzere nöbet tutan 4 asker, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da 4 asker karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (SANDF) yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı madencilikle mücadele için yürütülen "Vala Umgodi Operasyonu" kapsamında Kuzey Batı eyaletinin Orkney şehrindeki terk edilmiş bir madende görev yapan 4 askerin, nöbet kulübesinde ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan incelemede askerlerin soğuk hava şartlarından dolayı nöbet kulübesinde yaktıkları ateşten kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Askerlerin silahları ve kişisel eşyalarıyla birlikte bulunduğu kaydedilen açıklamada, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

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