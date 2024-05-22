Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 10:37

Yozgat Belediyesi tarihi konakları restore ettiriyor

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentteki tarihi konakları restore ettirerek turizme kazandıracaklarını söyledi.

Yozgat Belediyesi tarihi konakları restore ettiriyor
[Fotograf: AA]

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kent merkezinde Yozgat evleri olarak da bilinen tarihi konakları restore ettirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

"Restorasyon projesini ihaleye hazırlıyoruz"

Arslan, "İstanbulluoğlu Mahallesi'nin üst kısımlarında Yozgat evlerinden oluşan bir tarihi doku oluşturmak, bir sokak ortaya çıkartmak istiyoruz. Daha önce 10'un üzerinde konak restore edildi. Şimdi ise 2. Karslıoğlu Konağı'nın restorasyon projesini ihaleye hazırlıyoruz. Bizim bu dönemdeki önceliğimiz eskileri restore etmek olacak. Belediyenin elinde şu anda 30'a yakın eski ev ve konak var. Kamulaştırması tamamlanmış, inşallah ilk dönemde olduğu gibi bu dönemde de bu tür restorasyon çalışmalarını hızlandıracağız" dedi.

Yozgat Belediyesi tarihi konakları restore ettiriyor

Eski askerlik şube binasını kent müzesine dönüştüreceklerini söyleyen Arslan, "Eski askerlik şubesi, Milli Saraylar'dan kent müzesi olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsis edildi. Biz bunu amacı doğrultusunda kullanmak istiyoruz. Kent müzeleri şehrin geçmişini anlatmak, şehri tanıtmak açısından son derece önemli şehirde mutlaka bulunması gereken yapılar. Yozgat'ı bir kent müzesiyle tanıştıracağız. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan Yanan hamamını da sosyal ve kültürel amaçlı kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Yozgat Belediyesi tarihi konakları restore ettiriyor

"Basın Müzesini önemsiyorum"

Arslan, basın müzesi kurmak için de çalışma başlatacaklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Yozgat'ın en azından yakın tarihi geçmişini bir araya toplayarak kentin geçmişine ışık tutacak bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Basın müzesini çok önemsiyorum çünkü yerel basınımızın elinde çok değerli materyaller var. Yozgat'ın geçmişini, tarihini, kültürünü yansıtma açısından bunun heder olmaması lazım. Hem basılı malzemenin hem de kullanılan basılı olmayan malzemenin bir müze ortamında sergilenmesinin Yozgat için çok önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah şu ilk günler telaşı geçtikten sonra basın mensuplarımızla bir araya gelip en güzel şekilde bir basın müzesini gerçekleştirelim istiyorum. Bunun için de Kent Park'ta nikah dairesinden boşalacak mekanı düşünüyoruz."

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Kapadokya'da 2024 yılında turizm rekoru bekleniyor
15:13
Bilecik'te çiftçinin yorgunluğunu gören jandarma tırpanla ot biçti
14:49
Türk savunma sanayii BSDA 2024 Fuarı’nda yerini aldı
14:57
Deri konfeksiyonunda Türkiye üretim merkezi haline geldi
14:45
2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri İstanbul'da yapılacak
14:20
Kaçak kesilen 500 kilo et imha edildi
Nijeryalı çocuklar Türkçeyi İstiklal Marşı'yla öğreniyor
Nijeryalı çocuklar Türkçeyi İstiklal Marşı'yla öğreniyor
FOTO FOKUS
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ