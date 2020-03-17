Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 59 ilde tamamladığı Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi kapsamında, konut inşa etmek isteyenlere ücretsiz proje desteği verecek.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2015 yılında başlattığı "Yöresel Mimariye Uygun Konut" projesi çerçevesinde pilot olarak seçtiği il, ilçe ve köylerde bugüne kadar konut, pazar alanı, sosyal donatı, köy konağı ve park olmak üzere 1048 yapı inşa etti.

Konutların dış cephesi geleneksel, iç fonksiyonları bugünün ve yörenin yaşam koşullarına uygun olarak tasarlandı. Yöresel malzemeler kullanılarak yapılan konutlar imar, yangın ve deprem mevzuatlarına uygun olarak projelendirildi.

Vatandaşların da taleplerini dikkate alarak yöresel mimariye özgü örnek konutları inşa eden Bakanlık, Kütahya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan ve Konya'daki konutları tamamladı.

Tüm illerin Yöresel Mimariye Uygun Konut Projeleri tamamlanacak

Bu yıl, vatandaşların ücretsiz faydalanması için 59 ilin Yöresel Mimariye Uygun Konut Projelerini hazırlayan Bakanlık, 2023'e kadar tüm illerin projelerini tamamlayacak.

Yöresel mimariye uygun konut inşa etmek isteyen vatandaşlar, il müdürlüklerine başvurarak projesini ücretsiz alabilecek.

Yöresel mimariye uygun konut projeleri inşa ederken, köylerdeki altyapıları detaylı inceleyen Bakanlık, ihtiyaç duyulan yerlerde arıtma tesisleri, güneş kollektörleri kuracak, konutların sıcak su ihtiyacı için enerji verimliliği sağlanacak.