Gaziantep'te, müzik öğretmeni Yücel Adanur'un yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden yaptığı aletlerle müzikle tanıştırdığı öğrencilerin oluşturduğu grup, 85 kişiye ulaşan bir orkestraya dönüştü.

Trabzonlu müzik öğretmeni Yücel Adanur, 5 yıl önce göreve başladığı Gaziantep Selimiye Mahallesi'ndeki Karacaaoğlan Ortaokulunda devamsızlık yapan bir kısmı dezavantajlı öğrencilerin eğitime kazandırılabilmesi için okulda orkestra kurmaya karar verdi.

İmkanların yetersiz olması nedeniyle enstrüman bulamayan Adanur, öğrencileri için yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden enstrümanlar yaptı. İlk olarak az sayıda öğrencinin katılımıyla oluşturulan müzik grubu, zamanla ilgi görerek 85 kişiye ulaştı.

Daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül'ün desteğiyle istedikleri enstrümanlara kavuşan öğrenciler, kentteki çeşitli okullara giderek konserler vermeye başladı. Müzik sayesinde okula bağlanıp derslerinde de başarılı olan öğrenciler, öğretmenlerinin izinden gitmeyi hedefliyor.

Müzik öğretmeni Yücel Adanur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğin iyi bireylerin yetişmesi açısından çok önemli bir görevi olduğunu söyledi.

"İlk enstrümanımız boş yoğurt kovaları oldu"

Öğrencilerin mutlu şekilde eğitimlerini sürdürerek geleceğe hazırlanması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Adanur, şunları belirtti:

"Okula atandığımda bir enstrümanımız yoktu. İlk enstrümanımız boş yoğurt kovaların oldu. İçini sünger doldurarak yapmıştık. Daha sonra tenekelerden bateri, su şişelerinin içerisinde pirinç, bulgur gibi bakliyatları doldurarak müzik aleti yapmıştık. Öğrencilerimiz müziği seviyor ve yetenekli olanlar da var. Bu şekilde devamsızlığı da aşmayı çalışıyoruz. Devamsızlık yapan öğrencilerimiz müzik derslerinin eğlenceli geçmesi nedeniyle okula uyum sağlıyorlar. Ayrıca bu sene turneye çıktık ve başka okullara giderek konser veriyoruz. Yardımlarla darbukalarımız oldu. Okul idaremiz, Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle çeşitli enstrümanlara sahip olduk. Şu anda 85 kişilik bir orkestramız var."

"Mutlu olmayan birey öğrenemez"

Öğrencilerinin müzik ile kendilerini daha iyi ifade ettiğini anlatan Adanur, "Sosyal anlamda güçlük çeken öğrencilerimiz vardı. Şu anda kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar. Konuşmaktan bile çekinen öğrencilerimiz şimdi sahnedeler. Biliyoruz ki mutlu olmayan birey öğrenemez, öğrenmeye kapalıdır. Asıl amacımız evlatlarımızı geleceğe mutlu bir şekilde hazırlamak. Çocuklar internet kafeye gideceğine ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için müzikle yoğrulmasını istiyorum. Müzikle meşgul oldukları sürece kötü alışkanlıklardan yanaşmayacaktır." dedi.

"Müzik hayatımın bir parçası oldu"

Öğrencilerden Muhammet Aras da müzik sayesinde sınav stresinden uzaklaştığını dile getirerek, "Daha önce telefon bağımlısı olmuştum. Ama Yücel öğretmenimle tanıştıktan sonra müzik neredeyse hayatımın bir parçası oldu, gelecekte de çalışmalarıma devam edeceğim." diye konuştu

Berat Kılıç da okulda arkadaşlarının kendisine "küçük İbo" diye seslendiğini belirterek, müziği çok sevdiğini, kendini geliştirerek gelecekte müzik öğretmeni olmak istediğini söyledi.

Elifnur Korkmaz da müzik derslerini iple çektiğini ve derste çok eğlendiğini ifade etti.