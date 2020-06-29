Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada “ 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren erişilebilir.” denildi.

YKS 2020 soru kitapçığı

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı için tıklayınız.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları için tıklayınız.

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) için tıklayınız.

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) için tıklayınız.

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) için tıklayınız.

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) için tıklayınız.

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA) için tıklayınız.