2022'nin resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2022'de kaç gün tatil var? Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağı merak konusu. Vatandaşlar tatil planlarını da resmi tatillere göre yapıyor.

Yılbaşı tatili 1 Ocak günü kutlanıyor. Bu yıl yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor.

İşte 2022’nin resmi tatil günleri…

Yılbaşı

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de cumartesi gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı

2022 yılında 1 Mayıs pazar gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 2, 3, 4 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2022’de perşembe gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Kurban Bayramı

2022’de 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2022’de cuma gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2022’de salı günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2022’de cumartesi gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.