Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.10.2023 17:42

Yeşilyurt İlkokulu eğitim öğretime açıldı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2021 yılında yıkılan ve yeniden inşa edilen Yeşilyurt İlkokulu, törenle eğitim öğretime açıldı.

Yeşilyurt İlkokulu eğitim öğretime açıldı

Kaymakam İhsan Emre Aydın, törende yaptığı konuşmada, "Yeni okul binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu okulda geleceğimize ışık saçacak çok değerli bilim adamları, çok değerli iş insanları yetişeceğini, yeni binamızın eğitime yeni bir heyecan, yeni bir ivme katacağını düşünüyorum." dedi.

708 öğrencinin eğitim öğretim göreceği okulda, ikili eğitimdeki zor sürecin geride kaldığını ifade eden Aydın, "Öğrencilerimizin daha modern daha sağlıklı ve daha iyi bir ortamda eğitim öğretim görecek olmalarından büyük mutluluk duyuyorum. Yeni okulumuzun tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize, eğitim camiasına, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaymakam Aydın, daha sonra birinci sınıfların ilk dersine konuk oldu.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, şube müdürleri Fatih Şahin, Yasin Yılmaz, Coşkun Bölükbaşı, öğrenciler ve veliler katıldı.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Kırklareli’nde trafik kazası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Bakan Şimşek: Gabar'daki petrol üretimi 2024'te ihtiyacın yüzde 10'unu karşılayacak
18:54
Gazze'ye yardım için giden sağlıkçılar Mısır Sağlık Bakanı tarafından karşılandı
19:08
Gazze Şifa Hastanesi doktoru, aileleri kaybolan bebekleri anlattı
18:49
Cumhuriyetin 100. yılına özel "Son Akşam Yemeği" filminin galası bugün yapılacak
18:28
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:40
Dünyanın dört bir yanında İsrail'e karşı protestolar düzenleniyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki yaralılar hastanelerde yaşam savaşı veriyor
Gazze'deki yaralılar hastanelerde yaşam savaşı veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ