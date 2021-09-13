TÜMOSAN, askeri ve sivil alanda kullanılan kara ve deniz araçlarının motor ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalarla motor aileleri oluşturmaya başladı.

TÜMOSAN Motor Teknolojileri Müdürü Cihan Büyük, önceki yıllarda kara araçları motorlarını sergilediklerinde özellikle denizcilik sektöründe marin motor için yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.

Bu talebi karşılamak için TÜMOSAN'ın kendi marin motorlarını üretmeye başladığını ifade eden Büyük, bu kapsamda 6 silindirli motoru 450 beygir olarak ürettiklerini, 4 silindirli 310 beygir versiyonunu da 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilediklerini ifade etti.

"6 silindirli motorumuz itici-çekici tekneler üzerinde kullanılıyor"

Bunun yanında TÜMOSAN traktörlerinde kullanılan 115 beygir motorun marin versiyonunu ürettiklerini anlatan Büyük, 105 beygir motoru tekneler için kullanıma sunduklarını dile getirdi. Büyük, şu bilgileri verdi:

"Özellikle 6 silindirli motorumuz Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesinde Gölcük Tersanesi'nde itici-çekici tekneler üzerinde kullanılıyor. 2 adet motor teslimatı yaptık. Bu motorlar yaklaşık 300 saatlik çalışma sürecini başarıyla tamamlamış durumda. Öncesinde kabul testleri yapıldı, itme-çekme, performans testleri gerçekleştirildi. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Paralelde bütün çalışmalarımızı, test faaliyetlerimizi Gebze'deki TÜBİTAK yerleşkesinde Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünün sahip olduğu motor test laboratuvarlarında sürdürüyoruz."

Hedef daha güçlü motorlar

Hem deniz hem de kara araçlarına yönelik daha yüksek beygir gücüne sahip motorların gündemlerinde olduğunu ifade eden Büyük, şunları kaydetti:

"TÜMOSAN olarak hedefimiz kara araçlarında tasarladığımız, ürettiğimiz, kullanıma soktuğumuz her motorun aynı zamanda marin versiyonunu da ortaya koymak. Piyasa beklentilerine baktığınız zaman hem askeri hem de ticari uygulamalar olsun yüksek beygir gücü talebi var. Bu anlamda bazı uygulamalarda birden fazla motor kullanarak çözüm üretebiliyoruz. Tersaneler Genel Müdürlüğünde de böyle oldu. Tek motor yerine 2 motorlu bir çözüm ortaya koyduk. 2 motor kullanarak beygir gücü artışı sağlıyoruz ancak bazı uygulamalarda da tek motorla daha yüksek beygir gücü talebi var. Bu anlamda da yakın vadede planlarımız var."

Tasarım kabiliyeti çözümü getiriyor

Tersaneler Genel Müdürlüğünde kullanılan itici-çekici vasıtalar yanında askeri yangın söndürme teknelerinin motorlarına yönelik de görüşmeler yürüttüklerini bildiren Cihan Büyük, şöyle konuştu:

"TÜMOSAN'ın en büyük avantajı, uygulamaya yönelik özel bir değişiklik talebi olduğunda buna karşılık verebiliyor oluşu. Yurt dışından bir motor aldığınızda motor gücü, motor devri, tekneye ve teknede kullanılan şanzıman, pervane sistemine uyumlu olması lazım. Bizim en büyük artımız orada ortaya çıkıyor. Sonuçta güç vermek ayrı bir konu o gücü istenilen devirde istenilen şekilde sağlamak ayrı bir konu. Bu anlamda özelleştirebiliyoruz motorlarımızı. Tasarım kabiliyetimizden ötürü çözümlerimizin 450 beygire kadar bir ihtiyacın bulunduğu her platformda kullanılabilir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz."