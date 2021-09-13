İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkılarak alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlanabilecek “Soyağacı Oluşturma” hizmeti uygulamaya açıldı. Vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.

Soyağacı nasıl oluşturulur?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet'ten ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet soyağacı sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmetini seçerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilecek.

Hatıra olarak saklanabilecek

Vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını,metin renklerini,çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

Hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar oluşturuldu.

Aile soybağı 1800'lü yıllara kadar ulaşabiliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS’te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi’nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800’lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.