Yerli hamsi düşüşe geçti, vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Zonguldak’ta denizlerde ki hamsi bolluğu tezgahlara yansımaya devam ediyor. Yerli hamsi bugün tezgahlarda Kg’su 50 TL satıldı.



Hamsinin fiyatının ucuz olması hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti. Hamsi bolluğunun önümüzde ki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



Balıkçı Oktay Ertürk, “Hamsi bolluğu var şuanda Zonguldak’ta. Dün akşam havalar biraz sertti. Yarın biraz saha boş olur hamsi. Fiyatlar uygun vatandaşın tam alım gücü. Palamut bekledik palamutta olmadı. 50 TL normal şuanda. Balık bol olur ucuz olur balık az olur pahalı olur. Umudumuz bu sene hamsi ve çinakop. Palamut yine hüsran" dedi.