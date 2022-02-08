13 basamaktan oluşan ve 400 laboratuvar çalışması neticesinde sonuçlanmış yerli aşı TURKOVAC, tüm iller olmak üzere Erzincan’da da uygulanmaya başlandı.

Kentte sistem üzerinden randevu alan vatandaşlar aşı olmak için hastaneye başvurdu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, beraberinde Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ile birlikte TURKOVAC aşısı olan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Makas, 750 doz aşının hazır olduğunu belirterek güven açısından vatandaşların beklentisini karşıladıklarını söyledi.

"Aşı tek başına koruyucu deği"

Aşının tek başına koruyucu olmadığına değinen Makas, aşının hastalığı hafif atlatma konusunda büyük önem taşıdığını ama maske, mesafe ve hijyen konularında dikkati elden bırakmamak gerektiğini belirtti.

Kentte aşılama oranı 76,2 oranındayken, hastanede 80 kişi serviste, 9 kişi yoğun bakımda ve 4 kişi entübe olarak koronavirüs tedavisi görüyor.

