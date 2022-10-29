YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 8 Kasım tarihinde erişime açılacak. Ancak önceki sınavlarda olduğu gibi sürecin erken tamamlanması halinde YDS sonuçları daha erken bir tarihte de erişime açılabilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Ekim 2022 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

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