Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna gelindi. Erkek ve kız olmak üzere toplamda 290 kursiyerin Kur’an’ı öğrendiği Kur’an kurslarının sona ermesi nedeniyle merkeze bağlı Atatürk Parkı’nda kapanış programı düzenlendi.

Program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile dualarla başlarken, her bir öğrencinin yıl boyunca yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural, Kur’an kursu hocaları, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha sonra minik kursiyerler hocaları ile birlikte hazırladıkları oyunları sahneleyerek izleyenlere keyifli anlar yaşatırken hazırlanan mehteran gösterisinde ise katılımcılar doyasıya eğlendi.