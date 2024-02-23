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Güncel
İHA 23.02.2024 10:53

Yatağan'da tarihi eser kaçakçılığı: 3 gözaltı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yatağan'da tarihi eser kaçakçılığı: 3 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yatağan ilçesinde ikamet eden G.Ö. , M.O. ve S.O. isimli şahısların ikametlerinde Antik Roma dönemine ait tarihi eser bulundurdukları bilgisinin alınması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada şüphelilerin evlerinden 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 9 adet sütun, 2 adet sütun başlığı, 5 adet sütun parçası ve 4 adet yalak olmak üzere 20 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Jandarma ekipleri tarafından el koyulurken Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile ilgili şahıslara adli işlem başlatıldı. 

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