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Güncel
AA 23.02.2024 10:09

Ardahanlı öğrenciler Yalnızçam Kayak Merkezi'nde eğlendi

Ardahan'da bir grup ortaokul öğrencisi, İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak eğlendi.

Ardahanlı öğrenciler Yalnızçam Kayak Merkezi'nde eğlendi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik için polis araçlarıyla Yalnızçam Kayak Merkezi'ne getirilen 20 ortaokul öğrencisi, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile beraber kızakla kaydı.

Öğrencilere ekmek arası sucuğun yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Şener, kurum olarak öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Önceki günlerde de çocuklar için sinema etkinliği yaptıklarını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sadece suç işlediklerinde ya da bir suça maruz kaldıklarında değil, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek için zaman zaman sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklar Ardahan'ın geleceği ve umudu. Bizler, hayatında hiç sinemaya gitmemiş, bowling oynamamış ya da kayak merkezine daha önce hiç gelmemiş çocuklarımızla güzel anılar paylaşıyoruz. Onları bir nebze de olsa sosyal hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz."

Şener, çocuklara atkı ve bere hediye etti.

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