Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışla birlikte düşen hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren yeniden artacağı yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hafta sonuna kadar, Ankara, Antalya ve Samsun'da 33, İstanbul'da 31, İzmir'de 36, Diyarbakır'da 37 dereceye kadar yükselecek.

Hafta ortasından itibaren ülke genelinde yağış beklenmiyor.