Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yarınki hava durumu nasıl? 19 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak?
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günlerinde Marmara Bölgesi’nde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesinin beklendiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bügün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
19 Mayıs'a kadar etkili olacak
Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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