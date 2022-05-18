Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bügün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

19 Mayıs'a kadar etkili olacak

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.