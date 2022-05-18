Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te Engelliler Haftası" etkinliği
[Fotoğraf: İHA]
Kilis’te, `Engelliler Haftası` nedeniyle, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin performansı alkışlandı.
Kilis’te, `Engelliler Haftası` nedeniyle, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin performansı alkışlandı.
10-16 Mayıs `Engelliler Haftası` Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, Vatan Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen program ile kutlandı.
Etkinlikte özel gereksinimli öğrencilerin sahneledikleri gösteriler büyük beğeni topladı.
Özel öğrencilerin performansı izleyicilerden yoğun alkış aldı. Etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, öğrenci velileri ile davetliler katıldı.
Etiketler: Kilis
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