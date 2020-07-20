Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, iyi niyetle de olsa annesinden koparılan karaca ve geyik yavrularını hayatta tutmanın zorlaştığını bildirdi.

Başyiğit, karaca ve geyiklerin üreme dönemi içerinde olduklarını ve bu dönemde doğada çok sayıda yavru karaca ve geyik bulunduğunu belirterek, özellikle köylü vatandaşların anneleri yanlarında bulunmayan yavruları sahipsiz zannederek bulunduğu yerden aldıklarını ve müdürlüklerine getirdiklerini ifade etti.

Başyiğit, "Halbuki anne, yavrusunu asla bırakmaz, sadece otlanmak için bir süre yanından ayrılır." dedi.

"Yaralı olmadıkça dokunmasınlar"

Bu konuda sürekli uyarılar yapmalarına karşın vatandaşların yavruların güzel görüntüsüne de karşı koyamayarak bulundukları yerden almaya devam ettiklerini aktaran Başyiğit, "Köy muhtarlıkları, imamlarımız aracılığıyla özellikle köylerdeki vatandaşlarımıza ulaşarak uyarmaya çalışıyoruz. Çünkü iyi niyetle de olsa annesinden ayrı konulan bir yavruyu hayatta tutmak çok zorlaşıyor. Maalesef kayıplarımız oluyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, yaralı olmadığı sürece lütfen yavrulara dokunmasınlar. Anne mutlaka bıraktığı yere dönerek yavrusunu alacaktır." diye konuştu.

Başyiğit, kayıpların kendileri için acı verici olduğunu belirterek, hayatta kalan yavruların da bir daha doğal yaşama uyum sağlamasının çok zor olduğunu vurguladı.