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Güncel
AA 19.07.2024 16:23

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Yalova Vali Vekil Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program, şiirlerin okunması ve Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında Yalova'ya gelen KKTC Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

Meydandaki programın ardından Yalova Kartal İskelesi'ne demirleyen TCG-Tuzla gemisinin ziyaret edilmesiyle son bulan programa, vali yardımcıları Deniz Pişkin ve İdil Özdemir Doğan ile diğer ilgililer ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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