Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Yalova Çınarcık'ta 2 otomobille 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Çınarcık'ta Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobillerden birinin motor bölümünde yangın çıktı
Ayrıca, araçlardan birinin motor bölümünde çıkan yangın, olay yerine gelen Çınarcık Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Kaza yerinde bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
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