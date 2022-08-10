Marmaris'te bir restorana gelerek yemek yiyen G.D., hesabı 50 dolar ile ödeyerek ayrıldı. Kısa bir süre sonra restorana tekrar gelen G.D., paket yaptırarak yine 50 dolar ile ödeme yaptı. Restoran işletmecisine Çorlu'dan geldiğini, gurbetçi olduğunu ve tatil yapmak için ilçede bulunduğunu söyleyen G.D., şortunun cebinden çıkardığı 4 tane 50 doları bozdurmak istedi.

Restoran sahibi şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede restorana gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimlik bilgilerini inceleyerek üzerini aradı.

G.D.’nin üzerindeki şortun içindeki gizli ceplerde 23 adet 50 dolar daha bulundu. Olay yerine çağrılan bilirkişi tarafından dolarların sahte olduğu belirlenince şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

El konulan sahte dolarlar imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından G.D. adliyeye sevk edildi.