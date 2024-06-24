Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucunun sokak düzeyinde satışını yapmaya hazırlandıkları öne sürülen E.K, M.A.K, V.S.D. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve narkotik köpekleri "Gölge" ile "Zeytin" eşliğinde adreslerinde yapılan aramalarda 255,25 gram sentetik uyuşturucu, 0,37 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan V.S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 25 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek"ten adli işlem yapıldığı bildirildi.