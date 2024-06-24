Açık 35.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.06.2024 13:51

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucunun sokak düzeyinde satışını yapmaya hazırlandıkları öne sürülen E.K, M.A.K, V.S.D. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve narkotik köpekleri "Gölge" ile "Zeytin" eşliğinde adreslerinde yapılan aramalarda 255,25 gram sentetik uyuşturucu, 0,37 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan V.S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, 25 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde temin etmek"ten adli işlem yapıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
14:26
ÇAYKUR 213 bin ton yaş çay aldı
14:23
Selimiye Camii'ni bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti
14:09
AB'den Apple'a soruşturma
14:09
Bakan Bolat: Cezayir ile ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara ulaştırmada emin adımlarla ilerliyoruz
İsimleriyle literatüre kazandırdıkları bitki ve böceği 20 yıl sonra yeniden yerinde incelediler
İsimleriyle literatüre kazandırdıkları bitki ve böceği 20 yıl sonra yeniden yerinde incelediler
FOTO FOKUS
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
Emniyet kemerini takmadı, salıncaktan düşmekten böyle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ