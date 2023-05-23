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Güncel
AA 23.05.2023 14:28

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Y.K, V.K, R.D, S.M, A.S, B.Z, R.F. ve M.F.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında, 209 sentetik hap, 85 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza grubu hap, 26 gram esrar, 22 gram skunk, 4 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen V.K, R.D. ve M.F.M. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında yakalanan 8 kişi hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

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