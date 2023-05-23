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Güncel
İHA 23.05.2023 13:42

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı

Burdur-Fethiye karayolunda alkollü ve ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı

Olay saat 04.30 sıralarında Burdur - Fethiye karayolu Polis Göl Tesisleri önünde meydana geldi.

Burdur’dan Çendik köyü istikametine giden İzzet K.’nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında duran tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören tesis nöbetçisi polis memurunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar İzzet K.(17), Bekir D.(17) ve Osman H.(17) Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada büyük hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sürücü İzzet K.nın 1.61 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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