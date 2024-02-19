Yalova'da restore edilen son dönem Osmanlı mimarisi örneği mescit açıldı

Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde 4,5 metre eninde, 6 metre boyundaki son dönem Osmanlı mimarisi örneği mescit, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında restore edildi.

"Bağdadi" mimari tekniğiyle inşa edilen yapının açılış töreninde konuşan Vali Hülya Kaya, mescidi tekrar ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mescidin çok önemli bir eser olduğunu vurgulayan Kaya, "Burası belki de Türkiye'deki en küçük mescitlerden birisi ama uzun yıllar boyunca atıl bir vaziyetteydi. Özel İdare genel sekreterimiz, meclis başkanımız ve meclis üyelerimiz böyle bir duyarlılık göstermişler ve buranın restorasyonuyla ilgili proje hazırlanmış. Bizim için de çok önemli bir adımdı. Bundan sonraki çalışmalarımızda her geçen gün daha büyük eserleri, buranın tarihiyle ilgili olan bağımızı güçlendirecek eserleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise köylerin alt ve üst yapılarını geliştirmenin dışında tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak için eserleri tespit edip, tescillerini ve restorasyonunu yaptıklarını dile getirdi.

Yalova'nın deprem bölgesinde olması nedeniyle mescidin zemininde de iyileştirme yapıldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yapı askıya alınarak temelde, zeminde iyileştirmeler ve statik güçlendirmeler yapılarak daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Yapımızı yaklaşık 1 milyon 600 bin lira maliyetle tamamlamış olduk. Vatandaşlarımızın hem ibadet öncesi hem sonrasında gelip rahatlıkla vakit geçirebilecekleri sosyal alanları da entegre ederek çevre düzenlemesi de gerçekleştirmiş olduk. 100 yıl öncesinden gelen bir adet vardı. Biz özellikle bu adetin de burada yaşatılmasını istiyorduk.

Aynı Yürüyen Köşk'e benzer hikayesi olan bir ağacımız da var burada. Mescidin yanındaki meşe ağacı minare olarak kullanılarak ezan okunurdu. Biz de bu geleneği sürdürmek adına basit bir yapıyla ağacın üstüne ulaşılabilir bir hale getirdik. Yine ağacın da tescil süreciyle ilgili başvuruda bulunduk. Tescile değer bir ağaç olduğu kanaatiyle Bursa Tabiat Varlığı Bölge Kurulumuzca tescil süreci devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde ağacımızın tescil sürecini tamamlamış olacağız."

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de "Altınova'dan Armutlu'ya kadar 43 köyümüzde, şehir merkezlerimizde, beldelerimizdeki tarihi yapıları ve değerleri tespit ediyoruz. İlkinin açılışını yapmak hepimize nasip oldu. Daha nice açılışlarda, restorasyon projelerinde böyle tarihi değerleri şehrimize, ülkemizin kültür hayatına, turizm hayatına kazandırdığımız buluşmalarda bir araya gelmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen Vali Kaya, daha sonra Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tarihi eser olarak tescillenen ibadethane ve yanındaki meşe ağacı hakkında yetkililerden bilgi aldı.