Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.02.2024 21:24

Mersin'de öğrencilere kumbara dağıtıldı

Mersin'de öğrencilere ilk harçlıklarının içine bırakıldığı kumbaralar hediye edildi.

Mersin'de öğrencilere kumbara dağıtıldı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle 1-7 Mart'ta düzenlenecek Silifke Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kumbaralar hazırlatıldı.

İçerisinde sembolik olarak 10'ar liralık ilk harçlığın bırakıldığı kumbaraların öğrencilere dağıtımına başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, SİTSO Başkanı Nurettin Kaynar ve MEÜ Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürü Muhammet Saygın, ziyaret ettikleri Gazi Paşa İlkokulu ve Gazi Ortaokulu'ndaki çocuklara kumbaralarını hediye etti.

SİTSO Başkanı Kaynar, gazetecilere, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukları, Silifke Kitap Günleri'ne davet eden Kaynar, "Çocuklarımızın okuma alışkanlığını arttırmak ve kumbarada para biriktirip kitaplarını alabilmeleri adına bir kampanya başlattık. Çocuklarımız bu kumbaralarda harçlıklarından kalan paraları biriktirip kitaplarını kendi paralarıyla alabilecekler." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin de anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini anlatarak, 5 bin öğrenciye kumbara dağıtılacağını kaydetti.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Eskişehir'de konut satışı azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
22:30
Afyonkarahisar'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
22:23
Hakkari'de birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirildi
22:21
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
22:14
Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısından Gazze'ye bugün de yardım girişi olmadı
21:42
Antonio Guterres, BMGK'nın Gazze için "tek ses olmasını" istiyor
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Yaptırdığı botoks çenesini kilitledi
Yaptırdığı botoks çenesini kilitledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ