Ordu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Eymür Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ölen Hayati ve Ali Y.'ın cenazeleri, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Belenyurt Mahallesi'ne getirildi.
Akraba oldukları öğrenilen Hayati ve Ali Y.'ın cenazeleri, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve vatandaşlar katıldı.
Ulubey ilçesine bağlı Eymür Mahallesi mevkisinde dün, Hayati Y. yönetimindeki otomobil ile M.F'nin kullandığı minibüs çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Y. hayatını kaybetmişti.
Kazada, minibüste bulunan Duru F.ise yaralanmıştı.