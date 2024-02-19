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Güncel
AA 19.02.2024 20:56

Ordu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Ordu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Eymür Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ölen Hayati ve Ali Y.'ın cenazeleri, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Belenyurt Mahallesi'ne getirildi.

Akraba oldukları öğrenilen Hayati ve Ali Y.'ın cenazeleri, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve vatandaşlar katıldı.

Ulubey ilçesine bağlı Eymür Mahallesi mevkisinde dün, Hayati Y. yönetimindeki otomobil ile M.F'nin kullandığı minibüs çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Y. hayatını kaybetmişti.

Kazada, minibüste bulunan Duru F.ise yaralanmıştı.

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