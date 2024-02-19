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Güncel
AA 19.02.2024 20:23

Bartın'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Bartın'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Küçük Liman mevkisinde denize giren kişinin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaybolan kişinin Ankara'da bir üniversitede teknisyenlik yapan Yusuf Ü. olduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı. Botlarla liman içinde ve açık denizde sürdürülen faaliyetler, karadan da kayalık bölgelerde yürütüldü.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu Yusuf Ü.'in cansız bedenini kıyıdan 50 metre açıkta buldu.

Ceset, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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