Beylikdüzü’nde otomobilin kaldırımda çarptığı 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu yan yol Avcılar istikametinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 FLL 946 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı.

Kontrolden çıkan araç ardından bir oto galerinin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kısmen çöken duvar park halindeki iki otomobilin üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Mustafa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazaya karışan otomobilde bulunan 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Polis şüphelileri gözaltına alırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.