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Güncel
AA 19.02.2024 20:04

Antalya'da eski karısını öldüren zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski karısını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da eski karısını öldüren zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

Kavaklı Mahallesi 6029 Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, silahla vurulan Banu Uzun'un (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi, Uzun'un eski eşi E.A'yı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Bir otelde kat görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Banu Uzun ile şüpheli E.A'nın 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

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