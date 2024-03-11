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Güncel
İHA 11.03.2024 11:52

Yalova'da Ramazan ayı denetimleri sıklaştırıldı

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, Ramazan ayı denetimlerini sıklaştırdı.

Yalova'da Ramazan ayı denetimleri sıklaştırıldı
[Fotograf: İHA]

Altınova Zabıtası ekipleri, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini söyledi:

"Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz"

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