Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
D-130 kara yolu Tavşanlı beldesi mevkisinde Kocaeli istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki tıra çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
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