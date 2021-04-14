Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da kanadı kırık bulunan karga itfaiye ekiplerince rehabilitasyon merkezine teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye müdürlüğü önünde kanadı kırık olarak bulunan karga için ekipler seferber oldu.
Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde uçamayan kargayı fark eden itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.
Hayvana ilk müdahaleyi yapar itfaiye erleri, kuşu Çiftlikköy Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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