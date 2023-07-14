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Güncel
AA 14.07.2023 00:54

Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Yalova’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova'da satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, V.I, N.A, K.A, E.S.C, F.Y, H.S. ve F.A'nın içinde bulunduğu otomobilleri takibe aldı.

Otomobilleri Yalova-Altınova kara yolunda durduran ekipler, özel eğitimli narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada 393 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden V.I, N.A, K.A, E.S.C. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

H.S. ve F.A'nın ise işlemleri sürüyor.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan A.S, M.S, İ.A, Y.A, K.E'yi de gözaltına aldı.

İşlemleri devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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Yalova Uyuşturucu
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