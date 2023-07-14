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Güncel
AA 14.07.2023 00:21

Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 30 can aldı

Fildişi Sahili'nde aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması ve sel nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 30 can aldı

Fildişi Sahili Hükümet Sözcüsü Amadou Coulibaly, basına yaptığı açıklamada, 1 Nisan-10 Temmuz arasında etkili olan aşırı yağışlarda ülkenin ekonomi başkenti Abidjan ve civarında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ölenlerin bir kısmının toprak kayması sonucu, bir kısmının da sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.

Abidjan'da aşırı yağışlar nedeniyle Haziran 2018'de 18, Haziran 2020'de de 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Altyapı yetersizliği, çarpık yapılaşma ve iklim değişikliği nedeniyle bir seferde düşen yağış miktarındaki artış, Afrika ülkelerinde seller ve toprak kaymalarına neden oluyor.

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