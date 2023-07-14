Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.07.2023 00:10

Konya'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Konya'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

 

Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde motosiklet hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şahısların son dönemlerde aynı yöntemle motosiklet çaldıkları ve motosikletleri Yunak ilçesi yakınlarındaki bölgeye götürerek orda sattıkları tespit edildi.

Ekipler, şüpheliler S.A. (24) ve M.A'yı (25) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen bir motosiklet ise sahibine teslim edildi.

ETİKETLER
Konya Hırsızlık
Sıradaki Haber
Bingöl'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:46
Memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili torba teklif TBMM'de kabul edildi
01:37
Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi "af" düzenlemesi değil
01:18
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 5 Filistinliyi yaraladı
01:06
Mersin'de trafik kazası: 7 yaralı
00:51
Beyaz Saray'da geçen yıl da 2 kez uyuşturucu madde bulunmuş
00:40
Finlandiya Cumhurbaşkanı: Halk NATO'da daha güvende hissediyor
Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir
Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir
FOTO FOKUS
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ