Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen 15 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, 316 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 uyuşturucu içme aparatı, 6 kenevir tohumu, 29 bin 800 dolu makaron sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 16 mermi ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden adli mercilere sevk edilen 8'inden 2'sinin tutuklandığı, 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

İşlemleri devam eden 9 şüphelinin daha adli mercilere sevk edileceği belirtildi.